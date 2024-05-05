Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı.

Kaza, E-80 Avrupa Otoyolu Babaeski ilçesinde meydana geldi. PBMOCTA2 Bulgaristan plakalı araç sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araç, yol kenarına savruldu.

Çevredekilerin sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.