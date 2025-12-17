Yenişehir Belediyesi, üç ayların manevi iklimine girilmesi dolayısıyla ilçe genelindeki camilerde geniş çaplı temizlik çalışması başlattı. Vatandaşların ibadetlerini temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar, belediye ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor. Program dâhilinde her gün farklı ibadethanelerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, camilerin iç ve dış alanları detaylı bir şekilde temizleniyor.

Çalışmalar kapsamında Yenişehir genelinde bulunan 92 caminin halıları hijyen kurallarına uygun şekilde yıkanarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca camilerin avizeleri, pencereleri, mihrap, minber ve kürsü gibi bölümleri de özenle temizlenerek ibadete hazır hale getiriliyor. Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlar, üç aylar boyunca ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirebilecekleri sağlıklı ve ferah ortamlara kavuşuyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel şöyle konuştu;

"Yenişehir Belediyesi olarak rutin temizlik çalışmalarımızın yanı sıra, ilçemizde bulunan 92 camimizin halılarının yıkanması ve genel temizliğini üç aylar öncesinde titizlikle gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Amacımız, hemşehrilerimizin ibadetlerini hijyenik, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yapabilmelerini sağlamak. Bu anlayışla ibadethanelerimize yönelik temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul eylesin."