Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesindeki İlköğretim Okulunda 6’ıncı Moto Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince öğrenci ve öğretmenlere Trafik Jandarması tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. 78 öğrenci ve 15 öğretmene; motosiklet kullanımı, motosiklette kaskın önemi, emniyet kemeri, yaya geçitlerinin kullanımı, kırmızı ışık kurallar, 112 Acil Durum Hattı, ‘Bir Kural Bir Ömür’ projesi, genel trafik kuralları ve bisiklet kullanımı önemi konularında bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Öğrencilere Trafik Jandarması Timlerinin tanıtımı yapılarak jandarma anahtarlığı dağıtıldı.

Kaynak: İHA