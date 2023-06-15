Haziran ayında en önemli günlerden biride babalar günü. Bu özel güne sayılı günler kala aklımda tonlarca hediye fikri dolanırken, aklımı kurcalayan bir başka konu da, babalar günü neden kutlanıyor? Sorusu geldi. Daha doğrusu babalar günün tarihçesini merak ettim. İşte bu yazımda size bahsetmek istediğim şey de bu;

Babalar günü nasıl ortaya çıktı?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dinî özelliklerinin dışına çıkmıştır.

Babalar gününde, alabileceğiniz en güzel hediye fikirlerini de sizin için derledim. İşte bunlardan bazıları:

Gömlek

Cüzdan

Saat

Ayakkabı

Gözlük, güneş gözlüğü

Şapka

Parfüm

Pantolon