İNEGÖL’DE PİKNİK YAPABİLECEĞİNİZ DOĞA HARİKASI YERLER

Kış geride kalırken havanın ısınmasıyla güneşe olan hasretimizi gidermeye çalışıyoruz. İşten eve, evden işe rutinleşen hayat döngüsünde; doğayla iç içe, kafa dinleyeceğimiz zamanlara ihtiyacımız oluyor.Tam da bu noktada yapılabilecek en güzel etkinlik, piknik olacaktır.İşte bugün ki yazımda sizler için birbirinden güzel, yeşil ve mavinin birleştiği doğa harikaları olan piknik alanlarından bahsedeceğim.

Şimdi, önerilerimize geçelim.

1.Kıran Köy Yaylası

İnegöl’ün 13 kilometre güneyinde kalan Kıran köyü Uludağ'ın doğu ucunda 1020 mt. rakımda yer alan yayla 1870 mt. Rakımda yer almaktadır. Ayrıca Kıranköyüne ait ahşap barakaların bulunduğu yayla esiz bir manzaraya sahiptir.

2.Cerrah Piknik Alanı

Cerrah Piknik Alanı, piknik masaları, barbeküler, çocuk oyun alanları ile zenginleştirilmiş. Aynı zamanda yeme içme tesisleri de bulunan Cerrah Piknik Alanı'nda doğa yürüyüşü de yapabilirsiniz.

3.Yenice Piknik Alanı

Yenice Piknik Alanı, yılın her dönemi ziyarete açıktır. Piknik masası, barbekü, çocuk oyun alanları ve WC gibi olanakları bulunan Yenice Piknik Alanı, yeme içme tesisleri bakımından da zengindir. Göl kıyısında dilerseniz yürüyüş de yapabilirsiniz.

4.Boğazova Yaylası

1200 metre rakımda yer alan Boğazova Yaylası;Sarıçam, Kızılçam, Karaçam, Kayın, Köknar, Meşe ve Ardıç ağaçlarıyla kaplı eşsiz manzarasıyla modern bir tatil yöresini andırır. Offroad ve MotoCross kulüplerinin yarışmalar için kullandıkları parkurların bulunduğu Boğazova yaylasından batıya uzanan asfalt yol ise Kocayayla'ya bağlanır.