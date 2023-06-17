2. KÜME:

Geçtiğimiz pazar günü Bursa’da oynanan Yıldırm Erikligücü - Cerrahspor müsabakasında temsilcimiz sahadan 3 – 1 galip gelip aylardır süren liderliğini taçlandırmış oldu. Cemal Yılmaz’ın talebeleri bu yıl namağlup olarak şampiyon olup tarihinde ilk defa terfi etmiş oldu. Başkan Recep Okumuş ve yöneticileri, teknik ekip Cemal Yılmaz ve Onur Şen’i, sahada koşan, mücadele eden, savaşan futbolcuları tebrik ediyorum. Bu şampiyonluk Cerrah’a, Cerrahspor’a ve İnegöl’e hayırlı olsun. Temsilcimiz tüm Bursa’da en az gol yiyen takım oldu. Ayrıca Y.Yolörenspor ile hiç yenilgi almayan kulüp olarak göze battı. İş tabii ki bu şampiyonluk ile bitmiyor. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Tahminim Cerrahspor en kısa sürede alt yapı hamlesine de ağırlık verecektir. Ilgarspor, Baharspor’u 3 – 0 hükmen yenip ligi 3 puanla kapatmış oldu.

KÖY TURNUVALARI

İlçemizde yaklaşık 2 aydır köy turnuvaları devam etmektedir. Bildiğim kadarıyla aynı süre zarfında ilk defa üç turnuva oynanıyor. Daha önce aynı zamanda 2 turnuvalara şahit olmuştuk ancak üç galiba olmamıştı. Çitli Köyü Turnuvası 28 takımla Mesudiye Sahasında, Şıpali Turnuvası kendi köylerinde ve Mesudiye sahasında, Edebey Köyü Turnuvası da Edebey Sahasında oynanıyor. Futbol severler hafta sonu bu sahalara akın ediyor. Turnuvalarda toplanan paralar hayır işlerinde kullanılacak olması bu organizasyonlara ayrı bir değer katmaktadır. İlgili ve sorumluları tebrik ederim. Umarım turnuvalar kazasız ve belasız geçer, hak edenler kazanır. Edebey Köyü Turnuvası 18 Haziran 2023 tarihindeki Edebey Yaşlı Kurtlar - Dipsizgöl Kaplanları final maçıyla sona erecek. Şipalı Köyü Turnuvasında da bu hafta final heyecanı yaşanacak. Hasanpaşa Köyü - Alibey Köyü mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkacaklar. Çitli köyü Turnuvasında ilk tur devam ediyor. Bu hafta 5. Hafta müsabakaları oynanacak.

Anılarla Futbol :

Mert yurt dışında yetişmiş ve bir akrabasının aracılığıyla İstanbul‘da top oynamaya gelmiştir. Türkçe‘yi pek bilmemekle birlikte Türkiye’ye uyum sorunu da yaşamaktadır. Birkaç kez takım arkadaşlarıyla tartışmalara girmiş ve akrabasının yönetici olması sebebiyle bu duruma göz yumulmuştu. Mert, hazırlık maçında antrenörü Halim Hocanın sıkça ‘’tek top oyna‘’ uyarılarından epey sıkılmıştır. İlk yarının sonlarına doğru hocasının önünde ikili mücadelede sakatlanınca saha kenarında tedaviye gelir. Mert, takımın masörüne dert yanar.

- Mahmut Abi, hocam hep bana tek top oyna diyor. Sahada zaten bir tane top yok mu? Masör Mahmut, Mert‘in söylediklerine şaşırır ve sadece güler. Mert konuşmasına devam eder.

- Mahmut Abi, rakip adam vurdu, ayağımda sorun var.

Mert’in masörle olan konuşmasını duyan antrenörü Halim Hoca, Mert‘e seslenir.

- Oğlum, senin sorun ayağında değil. Sorun sadece kafanda kafamda