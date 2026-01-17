15 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada; iddiaya göre, Sergen Altunbaş (34) ile 5 yıl boşandığı ancak halen birlikte yaşadığı eski eşi Gizem Deniz arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışması sonrası Gizem Deniz evi terk etti.

İddiaya göre, Gizem Deniz’in eve dönmemesi üzerine cinnet getiren Sergen Altunbaş, çocukları Ada (8) ve Mert’i (6) tabancayla vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİLER

Yapılan otopsinin ardından Ada ve Mert kardeşlerin cenazeleri yakınları tarafından alındı. Kardeşlerin cenazesi, merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze sırasında anne Gizem Deniz’in ayakta güçlükle durduğu görüldü. Ada ve Mert Altunbaş'ın akrabaları da tabut başında uzun süre ağladı. Anne Gizem Deniz ise evlatlarının tabutunu 'Onları kimseye bırakmam' diyerek yakınlarıyla birlikte taşıdı.