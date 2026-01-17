Burhaniye ilçesinde, aşçı Handan Hasgül, çöpe atılan eski halı ve kilimleri ekonomiye kazandırıyor. Eski halı ve kilimlerden yastık ve kırlentler yapan Hasgül, şimdilerde de rengarenk puflar yapmaya başladı.

Balıkesir Burhaniye'de oturan 1 çocuk annesi Handan Hasgül, eski halı ve kilimlerin çöpe atılmasına gönlü elvermeyince Kavakdibi Caddesinde kurduğu atölye de üretime başladı. Eski halı ve kilimlerin sağlam olan bölümlerini ayıran Hasgül, bunlardan yastık ve kırlentler yaparken, şimdi de rengarenk puflar üretmeye başladı. İç piyasa da ilgi gören pufları yurt dışına da gönderdiklerini anlatan Handan Hasgül, işini severek yaptığını söyledi.

Halı kilim satışı ile işi başladıklarını anlatan Handan Hasgül, 'Biz bu işe halı kilim satarak başladık. Daha sonra sökülen, güve giren ve fare yemiş kilimleri değerlendirmeyi düşündük. Nasıl yapalım diye planladık. Erkek kardeşimle beraber çalışıyoruz. Puf yapmak geldi aklımıza. Hem kullanışlı olur, hem de değişik bir alternatif olur diye düşündük. Bunun öncesinde de kırlentler yapmıştık. Ve denedik. Güve yemiş olanları fare söküklerinden sağlam kısımlarını değerlendirip puf yaptık. Ve çok büyük ilgi gördü. İnsanların hoşuna gitti. Oteller ve kafeler dekorasyonda kullandılar. Yurt dışına satmıştık ama, hani bizim normal halkımız da çok ilgi gösterdi. Değişik geldi. Kilimleri farklı alternatiflerle kullanmak onlarında hoşuna gitti. Devam ediyoruz. Çok severek yapıyorum. Bir şeyler üretmek yenilemek topluma yeniden onları kazandırmak çok güzel. İnsanların severek kullandığını görünce çok mutlu oluyorum. Daha farklı şeyler tasarlamaya başlıyoruz. Büyük puflar tasarladık. Elime gecen her şeyi kullanmaya değerlendirmeye çalışıyorum. Olabildiğince kullanılır şekilde günümüze uyarlamaya çalışıyorum. Yeni nesilde çok sevdi. Çok mutluyum geriye dönüşlerden. İnşallah, hep devam eder böyle' diye konuştu.