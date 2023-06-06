Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin katil zanlısı garsonluk yapan oğlu çıktı. Annesini evden Ankara’ya gönderen babasıyla tartışan 37 yaşındaki Emrah Ç. babası Gülhanettin Ç.’yi (59) bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı genç, Cinayet Masası’ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yavuzselim Mahallesi’nde oturan Gülhanettin Ç.’nin cansız bedenini buldu.

Bıçaklanarak öldürülen 59 yaşındaki adamın katil zanlısının oğlu olduğu belirlendi. 37 yaşındaki Emrah Ç. Ankara’da polis tarafından gözaltına alınarak Bursa’ya getirildi.

Babasıyla ailevi sebeplerle tartıştığını kaydeden Emrah Ç. “Annem ile babam tartışıyordu. Annemi babam Ankara’ya göndermişti. Bu yüzden biz de babamla tartıştık” dediği öğrenildi.

Sorgusu tamamlanan Emrah Ç. güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi