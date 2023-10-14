Maltepede bacanaklar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, bacanağına sokak ortasında 7 el ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı vatandaş ise aracıyla hastaneye doğru yöneldi.

Yaralanan şahıs hastane önüne geldiği sırada direksiyon başında hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Yunus Y. ile bacanağı Malik A. dün akşam saatlerinde birlikte alkol aldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde eve alkollü gelen iki bacanak arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Malik A. yanında taşıdığı tabancasıyla kaçmaya çalışan bacanağına 8 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Yunus Y. ‘nin yaralı bir halde kendi aracıyla özel bir hastaneye yetişmeye çalıştığı sırada hastane önünde direksiyon başında hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



Özel harekat sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri silahla vurulan Yunus Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri hastane önünde bulguları araştırırken, bölgeye Polis Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Özel hareket ekipleri eve girdi. Şahsın evden kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.