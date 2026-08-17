Edinilen bilgiye göre, Tavşancıl mevkiinde seyreden çamaşır suyu tankları yüklü kamyon devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle kamyonun kasasında bulunan çamaşır suyu tankları yola savruldu. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı güzergahta, ulaşım bir süre durduruldu. Yola saçılan tankların toplanması ve devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.