Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik saha çalışmaları gerçekleştirildi. Karasu ilçesinde belirlenen adres ve alanlara düzenlenen operasyonda, boyları 3 ile 4 metre arasında değişen 50 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 10 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.