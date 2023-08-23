Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kadınlara yönelik açılan yoga kursuna katılan kursiyerler, son antrenmanlarını Milas’ın Kapıkırı Mahallesi’nde gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Burçin Bozkurt’un eğitmenliğinde Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde haftanın dört günü gerçekleşen yoga antrenmanı bu kez Kapıkırı’nın muhteşem atmosferinde ve Bafa Gölü’nün muazzam manzarasında gerçekleştirildi.

Yoga kursuna katılan kadınlar, açık alanda düzenlenen etkinlikten büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

YOGA RUHU, KAPIKIRI’NIN BÜYÜLÜ ATMOSFERİNDE HAYAT BULDU

Yoganın insan vücuduna ve ruhuna birçok faydası olduğunu belirten Yoga Antrenörü Burçin Bozkurt, zihni ve bedeni birleştiren, esneklik sağlayan yoga sayesinde beden güçlendikçe zihnin de güçleneceğini belirtti.

Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 17 Temmuz 2023 tarihinde başlattığı yoga etkinliğini gruplar halinde Milas Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdiklerini söyleyen Bozkurt; “Bizler için böylesine keyifli bir etkinlik düzenledikleri için Milas Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Tokat’a, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Murat Atilla Yüksel’e, Spor Yöneticisi Bedirhan Tuna’ya ve Birim Antrenörlerimiz Tuğçe Arıkan Çetin ve Buket Açar’a teşekkür ediyoruz.

Yoga ruhunu hissettiren muhteşem Bafa Kapıkırı manzarası eşliğinde otuz katılımcının yer aldığı güzel bir etkinlikle ikinci ayımızı kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.