Bağcılar’da yaşayan kanser hastası kadının evi, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenli bir şekilde temizlenerek pırıl pırıl bir hale getiriliyor. Hizmetten memnun kaldığını söyleyen kadın, "Personelin temizlik haricinde o gülen yüzleri benimle konuşmaları ve bana teselli vermeleri ayrı bir güzellik" dedi.

Bağcılar Belediyesi, ihtiyaç sahibi, hiç kimsesi olmayan yaşlı ilçe sakinlerinin evlerini düzenli bir şekilde temizliyor. Elektrikli süpürgeden, halı yıkama makinesine kadar her türlü temizlik donanımına sahip ekipler, hazırlanan plan doğrultusunda evleri ziyaret ediyor. Önce evi süpürmekle işe başlayan görevliler, bakıma muhtaç kişilerin çamaşırları ile perdelerini yıkayıp ütülüyor. Mutfak, banyo ve odaları baştan aşağı en ince ayrıntısına kadar temizlendikten sonra da camlar silinerek günlük temizlik tamamlanmış oluyor.

Güler yüzleri ve tatlı dilleriyle beni çok mutlu ediyorlar

Bu işlemlerin yapıldığı 400 evden birinde de kanser hastası Supiye Güçlü (52) yaşıyor. Yüzde 71 oranında engelli olan kadın, ev işlerini yapmakta zorlanıyor. Bu sebeple başvurduğu Bağcılar Belediyesi, yardıma muhtaç olan Güçlü’nün evin temizliğini yapıyor. Hizmetten çok memnun kaldığını belirten kadının, "30 yaşından beri epilepsi hastasıyım. 2018’de de kanser tanısı aldım. Rahatsızlıklarım devam ediyor. Bu yüzden ev işlerimi yapamıyorum. Çevremden belediyenin böyle bir hizmeti olduğunu öğrendim. Görevliler gelip evimi pırıl pırıl bir hale getiriyor. Güler yüzleri ve tatlı dilleriyle beni çok mutlu ediyorlar. Personelin temizlik haricinde o gülen yüzleri, benimle konuşmaları ve bana teselli vermeleri ayrı bir güzellik. Başta Bağcılar Belediye Başkanımız Yasin Yıldız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.