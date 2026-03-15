Kadınların bilgi, beceri ve üretim gücünü gerçekleştirdiği faaliyetler ile birlikte destekleyen Osmangazi Belediyesi, sağladığı eğitim ve projelerle kadın girişimciliğinin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen Kadın Girişimciler Bayram Sokağı, Sümbüllü Bahçe Konağı'nın hemen girişinde Osmangazili vatandaşların hizmetine sunuldu. Tamamını kadın girişimcilerinin oluşturduğu bayram sokağında ev tekstil ürünlerinden, hediyelik eşyalara dek uzanan geniş yelpazede ürün çeşidi, kadınların kendi emekleri üretimiyle vatandaşlarla buluşturuldu.

Kadın Girişimciler Bayram Sokağı'nı ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulunan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Belediyesi'nin kadınların çalışmalarını çok önemsediğine işaret ederek, şöyle konuştu;

'Kadın Girişimciler Sokağı'mız, Ramazan boyunca iki noktadaydı. Birincisi Üftade Hazretleri'nin olduğu terasta, diğeri de Kent Meydanı'ndaydı. Şimdi bir de kadın girişimcilerinden oluşan bayram sokağı kurduk. Bayram sokağı, hafta sonundan itibaren arife akşamına kadar devam edecek. Bütün yurttaşlarımızın, bayram ihtiyaçlarını karşılayabileceği birçok şeyi kadınlarımız hazırladı ve Osmangazilileri bekliyor. Osmangazili kadınların üretimini sergilemeye devam ediyoruz. Onlar ürettikçe biz mutluyuz, onlar ürettikçe gelişiyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak bütün Osmangazili kadınlarımızın arkasındayız.'

19 Mart Perşembe günü akşamına kadar faaliyet gösterecek Kadın Girişimciler Bayram Sokağı, açıldığı ilk andan itibaren Osmangazili vatandaşlar ve bölgeye akın eden yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.