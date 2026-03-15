SASKİ Arifiye Hanlı Mahallesi'nde 2 bin 200 metrelik projeyle atık su altyapısı güçlendirmeye yönelik yapılan çalışmada 700 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı ile bin 500 metrelik yağmur suyu hattı inşasına başladı. Sürdürebilir altyapı inşası çerçevesinde yoğun yağış dönemlerinde yüzey sularının kontrollü ve hızlı şekilde deşarj edilmesi sağlanarak çevresel risklerin ortadan kaldırılması neticesinde atık su yönetiminin maksimum verimlilikle çalışması amaçlanıyor.

'Bölgenin tahliye sistemini geleceğin standartlarına taşıyoruz'

SASKİ'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Mahallelerimizin dinamiklerini yerinde analiz ediyor ve ihtiyaca göre projeleri hayata geçiriyoruz. Hanlı Mahallesi'nde inşasına başladığımız 2 bin 200 metrelik altyapı ağımızla, bölgenin tahliye sistemini geleceğin standartlarına taşıyoruz. Şehrimizin her köşesinde sürdürülebilir, güçlü ve dirençli altyapı hatları inşa etmeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.