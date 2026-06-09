İstanbul'un Bağcılar ilçesinde günlerdir mahalleyi saran ağır kokunun peşine düşen vatandaşlar, boş bir arazide park halindeki panelvan aracın bagajında çürümüş erkek cesediyle karşılaştı. Hayatını kaybeden kişinin 42 yaşındaki Ferhat Kılıçaslan olduğu belirlenirken, mahalle sakinlerinin kokunun kaynağını günlerce başka yerde aradığı ortaya çıktı.

Olay, Bağcılar ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri yaklaşık 10 gündür çevreye yayılan ve günden güne şiddetlenen ağır bir kokudan rahatsız olmaya başladı. Kokunun kaynağını bulmaya çalışan vatandaşlar, durumun kanalizasyon sisteminden kaynaklandığını düşünerek belediye ekiplerine başvurdu. Ancak gerçek, arazide oyun oynayan çocukların dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Çocuklar merak edip bagajı açınca korkunç manzarayla karşılaştı

Boş arazide park halinde bulunan panelvan araçtan yoğun sineklerin uçtuğunu ve kokunun bu araçtan yükseldiğini fark eden çocuklar merak edince aracın bagaj kapısını açtı. Bagajda hareketsiz yatan ve morarmış bir erkek cesedi gören çocuklar, büyük bir korkuyla durumu hemen yakınlarına bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, bagajdaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde cesedin 42 yaşındaki Ferhat Kılıçaslan'a ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de panelvan araçta ve çevredeki boş arazide detaylı delil araması yaptı. Kılıçaslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'Biz kokuyu rögardan geliyor zannediyorduk'

Mahalle sakinlerinden Adil Benli, yaşanan korkunç olayı şu sözlerle anlattı:

'Burada görünen aracın içerisinden koku geliyordu. Çocuklar da merak edip kapısını açtıklarında bakıyorlar ki ceset var. Burada koku 10 gündür şiddetleniyordu. Daha önce de bu aracın buradan kaldırılması için ekipler aranmıştı ancak ilgilenen olmamıştı. Mahallede tanıdığımız, bildiğimiz bir kişiydi. Cenaze tahminen 10 günlüktü, çürümüş ve morarmıştı, üzerinde sinekler vardı. Koku günden güne şiddetleniyordu. Biz kokunun kaynağını kanalizasyon zannettiğimiz için rögar bacalarını açtırmak üzere vidanjör bile çağırmıştık' dedi.