Tekirdağ Çorlu’da yaya devriye görevlilerinin durdurduğu plakası kapalı vaziyetteki motosikletin sürücüsü ehliyetsiz çıktı. Sürücü ve motosiklet sahibine ceza yağdı.

Çorlu ilçesinde gece yarısı Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak’ta yaya devriye görevini yürüten Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı bekçi görevlileri, egzozdan gürültü çıkaran bir motosikletliyi durdurdu.

Trafik polisinin olay yerine intikal etmesi üzerine motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Sürücü C.T.’ye ehliyetsizlikten, plakası kapalı motosikletle gezmekten ve gürültü çıkaran egzoz nedeniyle 24 bin 653 lira para cezası, ayrıca motosiklet sahibine de 18 bin 677 lira para cezası kesildi.

Trafik ekipleri, cezaların tatbik edilmesinin ardından sürücülerin trafik kurallarına riayet etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.