Bağımsız Türkiye Partisi'nin İnegöl Belediye Başkan adayı Rıza Çetinkaya, ihtiyaç sahibi ailelerin gereksinimlerini karşılamak için daha etkin bir yaklaşım sunuyor. Çetinkaya, seçim kampanyası kapsamında, ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak için mahalle muhtarlarıyla iş birliği yapacaklarını ve doğrudan belediye ekiplerinin ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret ederek destek sağlayacaklarını duyurdu.

Çetinkaya'nın açıklamasına göre, bu yaklaşım ihtiyaç sahibi insanların belediyenin kapısına gelmek zorunda kalmadan, daha erişilebilir bir şekilde yardım alabilmesini sağlayacak. Mahalle muhtarlarıyla koordineli çalışarak, ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edilmesi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi hedefleniyor. Ardından, belediye ekipleri doğrudan bu ailelerin evlerine giderek, ihtiyaçlarının giderilmesine destek olacak.

Çetinkaya'nın vurguladığı gibi, bu yaklaşım daha sosyal bir belediyeciliği temsil ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin daha fazla desteklenmesi ve toplumun dayanışma ruhunun güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İnegöl halkı, Çetinkaya'nın bu sözleriyle birlikte, ihtiyaç sahibi ailelerin daha etkin bir şekilde desteklenmesini ve belediyenin daha erişilebilir hale gelmesini umut ediyor.