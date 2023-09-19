Bağırsak temizliği, yaşanılan mide ve sindirim sistemi problemleri neticesinde mutlaka uygulanması gerekir. Bazı dönemlerde aşırı derecede şişkin olduğunuzu, sürekli olarak gaz problemi yaşadığınız ve mide ağrıları çektiğinizi görebilirsiniz. Bu durum bağırsaklarınızın alarm verdiğini ve en kısa süre içerisinde müdahale gerektiğini gösterir. Böyle durumlarda düzenli ve sağlıklı beslenmek elbette ki bağırsak sorunlarını bir miktar giderir ancak doğru ve etkili beslenmek, bağırsak sorunlarını daha kısa süre içerisinde rafa kaldırır.

Bağırsakların vücudumuzun atık borusu olduğu söylenebilir ancak bu boruyu doğru beslenerek temiz ve açık tutabiliriz. Yanlış ve sağlıksız beslenirsek, bağırsaklarda yararlı değil aksine zararlı bakteriler çoğalır. Besinlerin sindiriminden tam olarak istenilen fayda alınamaz ve bağırsak sorunlarını şiddetli bir şekilde kendini göstermeye başlar. Peki, bağırsak temizliği için nelere dikkat etmemiz ve ne gibi besinler tüketmemiz gerekir?

Bağırsak Temizliği İçin Su Tüketimi ve Düzenli Yemek Yemek Gerekir

Bağırsak temizliği konusunda en dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de düzenli olarak yemek yemek ve yeterli miktarda su tüketmektir. Bilindiği üzere vücudumuzun günlük en az 2 litre suya ihtiyacı vardır ve hatta bu miktar 3 litreyi dahi bulabilir. Bu nedenle gün içerisinde vücudun ihtiyaç duyduğu su miktarını mutlaka karşılamak gerekir. Aksi halde bağırsak sorunları kendini göstermeye başlar ve yaşanılan sorunlar kolay kolay sona ermez. Bunun yanı sıra düzenli bir şekilde yemek yemek büyük önem taşır ve yemek yeme saatleri mutlaka belli olmalıdır. Karmaşık bir şekilde yemek yenirse vücut bu duruma alışamaz ve sindirim sistemi sorunları mutlaka kendini gösterir. Özellikle düzensiz yemek yenildiğinden dolayı bağırsaklar strese girer ve gaz problemleri çok daha sık bir şekilde kendini gösterir.

Bazı Besinlerin Tüketimine Ağırlık Vermek Gerekir

Bağırsakların net bir şekilde temizlenebilmesi adına tüketilen besinler kilit anahtar rolündedirler. Bu besinlerden ilki kayısıdır ve kayısı bağırsakları mucizevi bir şekilde harekete geçirir. Lifli yapısı sayesinde bağırsaklarda kolay sindirilir ve sindirime de ciddi anlamda destek verir. Bunun yanı sıra bağırsakların temizlenebilmesi adına tüketilmesi gereken bir diğer besin ise kuru eriktir. Kuru erik de kayısı gibi zengin lif kaynağıdır ve bağırsak yüzeyinde ciddi bir kayganlığa neden olarak, boşaltım sisteminin ciddi anlamda rahatlamasına yol açar. İncir, yulaf, süt ve hurma gibi besinler mutlaka tüketilmesi gereken, sindirim sistemini doğrudan destekleyen besinlerdir. Bunun yanı sıra sürekli olarak sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek gerekir. Eğer aşırı derecede yağlı ve baharatlı besinler tüketilirse, bağırsakların her daim sorunlu ve stresli olduğu görülebilir.