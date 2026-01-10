Soğuk havaların etkisini artırdığı, mevsimsel hastalıkların daha sık görüldüğü kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmak her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uzmanı Dyt. Ecem Fidan, kışı sağlıklı geçirmek için doğru beslenmenin bağışıklık üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çekerek, hastalıklardan korunmaya yönelik önemli beslenme önerileri paylaştı. Uzm. Dyt. Fidan ayrıca, kış aylarında beslenmeye katkı sağlayacak iki sağlıklı tarif de paylaştı.

Yeterli miktarda vitamin ve mineral almak önemli

C vitamini, D vitamini, çinko, selenyum gibi vitamin ve minerallerin yanı sıra antioksidan açısından zengin meyve ve sebzeler de vücudu hastalıklara karşı koruduğunu belirten Uzm. Dyt. Fidan, bunları içeren düzenli bir beslenmenin özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi yaygın hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu vurguluyor.

"C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda hücrelerin yenilenmesine ve cilt sağlığına da katkıda bulunur" ifadelerini kullanan Uzm. Dyt. Fidan, turunçgillerin bu açıdan zengin olduğunu belirterek; portakal, mandalina, limon, kivi, kuşburnu ve kırmızı biberin yeteri kadar tüketilmesi gerektiğini belirtti. D vitamini eksikliğinin, özellikle güneş ışığının azalmasıyla hissedildiğini belirten Uzm. Dyt. Fidan, "Bu nedenle yemek listemizde balık bulundurulması son derece önemlidir" dedi.

D vitamini açısından zengin olan balık türlerinin; somon, uskumru, sardalya gibi balıklar olduğunu belirten Uzm. Dyt. Fidan, ayrıca yumurta sarısının da faydalı olacağının altını çizdi. Çinko ve selenyum minerallerinin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler sağladığını ve özellikle çinkonun; bağışıklık hücrelerinin gelişimi ve fonksiyonu için kritik bir rol oynadığını belirtti. Uzm. Dyt. Fidan, "Kabuklu deniz ürünleri, kırmızı et, tam tahıllar ve kurubaklagiller, çinko ve selenyum açısından zengin besinlerdir ve günlük beslenme düzenine dahil edilmelidir" dedi.

Tüm bunların yanında "Kırmızı meyveler, nar, ıspanak ve brokoli gibi gıdalar, antioksidan içeriği yüksek olan besinlerdir" ifadelerini kullanan Uzm. Dyt. Fidan, "Bu besinlerin düzenli tüketimi, kış aylarında hastalıklara karşı dirençli olmanıza yardımcı olur" dedi.

Doğal antibiyotikler: zencefil, zerdeçal ve sarımsak

Zencefil, zerdeçal ve sarımsak gibi doğal antibiyotik özelliklere sahip gıdaların, bağışıklık sistemini desteklediğini ve enfeksiyonlara karşı koruma sağladığını belirten Uzm. Dyt. Fidan, bu besinlerin çay, çorba ve yemeklerde mümkün olduğunca kullanılması gerektiğini vurguladı. "Propolis ve bal gibi doğal ürünler ise boğaz enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkiler gösterir" ifadelerini kullanan Uzm. Dyt. Fidan, "Özellikle kış aylarında, her sabah bir kaşık bal tüketmek soğuk algınlığına karşı koruma sağlayabilir" dedi.

Mevsiminde sebze ve meyve tüketiminin önemine de değinen Uzm. Dyt. Fidan, "Kış sebzeleri, vitamin ve mineral açısından zengindir ve düşük kalorili olduklarından dengeli beslenmeye katkı sağlar. Kabak, pırasa, havuç, ıspanak, karnabahar ve lahana gibi sebzeleri günlük öğünlerinizde bulundurun" dedi.

Meyvelerden ise elma, armut, ayva, nar ve kivinin tatlı ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde karşılayarak, antioksidan özellikleri sayesinde vücudu zararlı etkenlerden koruyacağının altını çizdi.

Sağlıklı tarifler

Uzm. Dyt. Fidan iki sağlıklı tarifi paylaştı.

Zencefilli Balkabağı Çorbası

Malzemeler:

500 g balkabağı

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 tatlı kaşığı zerdeçal

4 su bardağı su

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

"Balkabağı, havuç ve patatesi soyup doğrayın. Zeytinyağını bir tencerede ısıtın, doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyip kavurun. Ardından doğranmış sebzeleri, zencefili ve zerdeçalı ekleyin, birkaç dakika kavurun. Suyu ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırıp sıcak servis yapın."

Nar ve Cevizli Kış Salatası

Malzemeler:

1 adet nar

100 g ceviz içi

1 adet roka demeti

1 adet kırmızı soğan

100 g beyaz peynir

1 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

"Roka yapraklarını yıkayıp kurulayın, servis tabağına yerleştirin. Narı ayıklayıp tanelerini rokaların üzerine serpin. Ceviz içini iri parçalara ayırarak salataya ekleyin. Kırmızı soğanı ince halkalar şeklinde doğrayıp üzerine ekleyin. Beyaz peyniri küçük küpler halinde doğrayıp salatanın üzerine serpiştirin. Zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve karabiberi karıştırarak sos hazırlayın ve salatanın üzerine gezdirin. Salatayı servis yapmadan önce iyice karıştırın."