3 maçlık kazanma serisi İskenderunspor karşısında biten İnegölspor, Pazar günü İnegöl’de konuk edeceği Uşakspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bordo Beyazlı takım Uşakspor maçı hazırlıklarına tesislerde yaptığı çalışma ile devam etti.

Antrenman sonrası konuşan Teknik Direktör Bahaddin Güneş şunları söyledi; “Taraftarlarımızdan özür dileriz. Kaybedilecek bir maç değildi ama kaybetmemizin bir mazereti olamaz. Kötü oynadığımız için kaybettik, bize yakışmayan bir sonuç. 3 maç üst üste kazanmıştık ama bu maç için biraz daha istekli ve arzulu olmamız lazımdı, coşkulu olmamız lazımdı ama olamadık. Bireysel hatalardan gol yedik ama bu takım oyunudur ve takım olarak mağlup olduk. Şimdi İskenderun maçından ders alıp Uşak maçına konsantre olmamız lazım. Hiçbir rakibin kolayı zoru yok. Sahada mücadele veriyorsun ve kazanma adına her şeyi yapmak zorundasın. Çalışmalarımız devam ediyor. Hafta sonuna kadar iyi çalışıp bu maçı kazanmak istiyoruz. Her maç önemli. 3 puanlık sistemde aşağıdan kurtulup üst sıraları zorlayabilmemiz için kazanmamız gerekiyor. Düşme hattı ve play off potasına 4 puan uzaktayız. Biz yukarıya çıkabilmek adına bu maçı kazanmak zorundayız. Maçlara tek tek bakıyoruz. Bu maçı kazanıp sonraki maça bakacağız. Kaybettiğimiz maça takılmadan önümüze bakmamız lazım. Önümüzdeki maçı kazanmak zorundayız. Bu bilinçle yolumuza devam edip kazanan taraf olacağımızı düşünüyorum. Biz üst üste 3 maç kazanmış bir takımız. İtici gücümüz taraftarlarımızın maçta olmasını istiyoruz. Etkili bir taraftarımız var ve stada gelmeleri bizim için çok olumlu oluyor.”

Takımdaki sakat oyuncuların durumuna da değinen Güneş, “Batuhan ve Mete’nin sakatlıkları var. Mete’nin bu maçta oynamasını beklemiyoruz ancak Batuhan’ın durumu maç günü belli olacak. Maç kadrosuna alabiliriz. Bize 15-20 dakikalık bir katkısı olabilir. Okan Deniz’in sakatlığı geçti ve düz koşulara başladı. Okan’ı maç kadrosuna alacağız.” İfadelerini kullandı.