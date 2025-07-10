İddiaya göre, yan yana bahçeleri bulunan M.K. ile komşusu Musa Şen arasında sulama nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. M.K., evinden aldığı pompalı tüfekle Musa Şen ve eşi Nezaket Şen’e ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Musa Şen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nezaket Şen, ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli M.K. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA