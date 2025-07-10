Liverpool, Tottenham ve İnter gibi Avrupa devlerinin ilgisine rağmen siyah beyazlılar, Benfica ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Portekiz basını, Orkun Kökçü’nün İstanbul’a geleceği tarihi de duyurdu. A Bola gazetesine göre 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu cuma günü İstanbul’da olacak. Beşiktaş yönetimi, Benfica’dan onay alabilmek için 48 saat içinde gerekli tüm teminatları sunmayı planlıyor. Tüm detayların netleşmesi durumunda imzaların cumartesi günü atılması bekleniyor. Transferin 25 milyon avro zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon avro bonuslar karşılığında gerçekleşeceği ifade ediliyor. Böylece Benfica'nın kasasına toplamda 30 milyon Euro girecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi