Rahatsızlığı sonrası ikinci kez görüntülenen Bahçeli'nin videosunda arka fonda, "Altaylar'dan Tuna'ya" şarkısına yer verilirken "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var..." notu dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), X'teki resmi sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı görüntülerinin yer aldığı özel bir video yayınlandı.

Rahatsızlığı sonrası ikinci kez görüntülenen Bahçeli'nin videosu, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var…" notuyla paylaşıldı.

"Altaylar'dan Tuna'ya" şarkısıyla birlikte paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni aldı.

Öte yandan Bahçeli, son olarak MHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı olarak görev yapan Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettiği sırada görüntülenmişti.