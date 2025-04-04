MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Ocak'tan itibaren partisin grup toplantılarına katılmıyordu. 5 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği, 14 Şubat'ta ise taburcu olduğu duyurulmuştu. Son zamanlarda ise Ankara kulislerinde Bahçeli'nin yakında işine geri döneceği konuşuluyordu.

SABAHKİ ZİYARETE KATILMADI

MHP'den bir heyet bu sabah Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti, ancak Bahçeli bu ziyarete katılmadı.

BAHÇELİ'DEN 65 GÜN SONRA İLK GÖRÜNTÜ

MHP lideri Devlet Bahçeli, saat 14.00 civarında Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Yaklaşık iki ay aradan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Bahçeli, mezar başında dua ederken görüntülendi.