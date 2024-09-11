MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır Bağlar'da yaşanan Narin Güran cinayetine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında cinayetle ilgili adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı ve Tunceli'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"19 günlük arama ve yoğun çalışmaların ardından Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin kızımızın kaybı, hepimizin ve toplumun yüreğini derinden sarsmıştır. Yavrumuzun hayatını sona erdiren, korkunç bir şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri ve en ağır şekilde cezalandırılmaları gerekmektedir.

Ayrıca, dün Tunceli Ovacık’ta bir askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Tedavi altında olan kahramanımıza acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun, mekânları cennet olsun."