MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Ekonomik büyüme Türkiye'nin dinamik yönünü teyit etmiştir. Türkiye ekonomisi ezberlere hapsolmamıştır, sürekli gelişme halindedir. Ekonomimiz fırtınayı aşmıştır. 'Mahvolduk, bittik' diyenlere inat ilerlememiz devam etmiştir.

Ekonomide anlamlı ilerleme kaydedildi. Küresel krizler ve spekülatif ataklara rağmen Türkiye büyümüştür.

Enflasyon ve hayat pahalılığı her kesimi rahatsız etmektedir. Gelir dağılımı adaletsizliği canımızı sıkan başka bir durumdur. Enflasyonla mücadele kesintisiz sürmektedir ve desteğimiz tamdır.

Mali disiplin ve tasarruf tedbirleriyle süreç hız kazanacak. Ekonomi yönetimine güveniyoruz. Enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğine olan inancım tamdır. Türkiye ekonomisinin önüne konan takozların birer birer kaldırıldığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin yanındayız, döviz kuru ve faiz enflasyon kuşatmasını güç birliği yaparak kıracağız.

Enflasyona neşter vuracağız, kayıt dışılığın önüne geçeceğiz. Ekonomide yeni çığırlar açılacaktır. Türkiye Yüzyılı ekonomi politikalarıyla daha da pekişecektir. Muhalefetin çizdiği karamsar tabloyu başına geçireceğiz.

Yenidoğan bebekleri SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için ölümlerine neden olan insanın aklına getiremeyeceği kalbinin kaldıramayacağı yöntemler kullanan sağlık çalışanları, bu çete insanlığın yüz karasıdır. Bebeklere, çocuklara, kadınlara kıyanlar esfeli safilindir. Bunlar olsa olsa tıbbi artık olur. Bir insan daha fazla nasıl alçalabilir? Para için bebekleri ölüme mahkum eden üstelik bunu güle oynaya yapan namussuzlara verilecek hangi ceza adaletin tecellisini sağlayabilir? Hangi ceza yüreği soğutur?

Teftiş mekanizması gecikmeksizin çalıştırılmıştır. Peki Sağlık Bakanı'mızın isitifasını istemek hangi akla hizmettir? Yargıya taşınmış ağır bir olayı anında istismar etmek siyasete malzeme yapmak artniyetlilik hatta ahlaksızlık değil midir?