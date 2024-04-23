Bahçelievler’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Belediye Başkanlığına gelen Siyavuşpaşa İlkokulu öğrencisi Masal Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’dan görevi devraldı.

Bahçelievler’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu çerçevede, Siyavuşpaşa İlkokulu öğrencisi Masal Yılmaz okul müdürü Erdoğan Karahan ve öğretmeni Özlem Gökhan ile birlikte Belediye Başkanlığına gelerek Başkan Dr. Hakan Bahadır’ı ziyaret etti. Belediye Başkanlığı görevini Dr. Hakan Bahadır’dan devralan 4. sınıf öğrencisi Masal Yılmaz, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

"Bana çok iş bırakmadınız"

23 Nisan nedeniyle Belediye Başkanlığı görevini devralan Masal Yılmaz, “Daha yeşil bir Bahçelievler için çalışacağım. Biz çocuklar ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı doğa, çevre ve sıfır atık konusunda daha fazla bilinçlendirmeliyiz. Ayrıca belediyemizin sürdürdüğü sıfır atık projesini okullarımızda ve evlerimizde daha fazla yaygınlaştırmalıyız. Bu proje ile ilgili halkımıza bilinçlendirme eğitimleri vermeliyiz. Gerçi siz bana çok iş bırakmadınız ama çocuk parklarının sayısını arttırmayı ve daha güvenli hale getirmeyi planlıyorum, ayrıca daha fazla çocuk kreşi yapmak istiyorum” dedi.

Belediye Başkanlığı makamını, Masal Yılmaz’a devreden Dr. Hakan Bahadır da, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemiz ve dünya çocuklarına armağanı, yani sizlerin bayramı. Bugün sembolik olarak oturduğunuz bu koltuklarda, yarın ülkemize hizmet etmek için oturacaksınız. Sizlerin şahsında, ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum” ifadelerini kullandı.