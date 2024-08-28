Bahçelievler’de riskli bir binanın yıkım çalışmaları sırasında kopan moloz parçaları, arka cephede bulunan apartmana çarptı. Olayda apartmanın dış yüzeyi zarar görürken bazı dairelerin camları kırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 7 katlı riskli binanın yıkım çalışmaları sırasında kopan moloz parçaları arka cephede bulunan apartmana çarptı. Binanın üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarında bulunan bazı dairelerin camları kırılırken, apartmanın dış cephesi ise zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve Bahçelievler Belediyesi’ne bağlı arama-kurtarma ekipleri sevk edilirken, zabıta ekipleri tarafından binanın çevresine önlem amaçlı güvenlik şeridi çekildi. Yıkım çalışmaları devam eden binada düşme riski bulunan kolon parçaları alınırken bu sürede hasar gören apartmanın sakinleri, tedbir amaçlı bir süreliğine binadan tahliye edildikten sonra tekrar binaya alındı.