Kaza saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ilıca sokak ile Bizim sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Ilıca sokakta seyreden sürücü Ahmet G.(40) yönetimindeki 16 BPG 345 plakalı motosiklet, Bizim sokaktan çıkan sürücü yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Ahmet G.(8) ve Ayza G.(3) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ