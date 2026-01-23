Bahçelievler Belediyesi, karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren öğrenciler için 'Sömestr Tatil Şenliği' düzenliyor. Soğanlı Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirilen programda birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlar çocukları bekliyor.

19 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında düzenlenen şenlik, ilçe genelindeki tüm çocukların katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Sömestr Şenliği kapsamında çocuklar için birçok eğlenceli aktivite hazırlandı. Etkinlik alanında şişme oyun parkurları, yüz boyama alanları, çeşitli kaydıraklar, ayak bilardosu, masa futbolu ve daha pek çok oyun yer alıyor. Şenlik boyunca çocuklar hem eğleniyor hem de yarıyıl tatilinin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Her gün 11.00 - 18.00 saatleri arasında devam eden etkinliğe ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Bahçelievler Belediyesi tarafından ücretsiz servis hizmeti sunuluyor. Bahçelievler'de yarıyıl tatilini çocuklar için renkli, hareketli ve unutulmaz bir şenliğe dönüştüren Tatil Şenliği, ailelerden de yoğun ilgi görüyor.

Çocuklar için karne hediyesi kapsamında oyun çadırı etkinliği düzenlediklerini belirten Dr. Hakan Bahadır, çocukların eğitim hayatını destekleyen çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade etti. Başkan Bahadır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Çocuklarımızın eğitimlerini sağlıklı ve verimli bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli fiziki ve sosyal imkânları oluşturmaya devam ediyoruz. Spor alanlarından kırtasiye desteğine, yaz ve kış spor okullarından kültür ve sanat kurslarına kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz hizmetlerle çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyoruz.'