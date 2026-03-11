Türk Halk Müziği sanatçısı Emre Saltık, vefatının 9. yıl dönümünde Büyükçekmece ilçesi, Güzelce Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Emre Saltık, vefatının 9. yıl dönümünde kabri başında anıldı. 2017 yılında Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptığı dönemde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Emre Saltık'ın anma törenine Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, Emre Saltık'ın eşi Firaz Saltık, oğulları Mert Saltık ve Baran Saltık, Büyükçekmece Belediye Meclis üyeleri, Büyükçekmece mahalle muhtarları ve çok sayıda seveni katıldı. Saltık'ın oğlu Baran Saltık, bu yıl anma törenine katılamayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü aralarında göremedikleri için duydukları üzüntüyü belirterek, Akgün'ün bir an önce özgürlüğüne kavuşması temennisinde bulundu.

''Arkasında bıraktığı izler nasıl bir insan olduğunu gösteriyor''

Emre Saltık'ın kabri başında okunan duaların ardından ailesi, anma törenine katılanlara teşekkür etti. Törende Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Emre Saltık hakkında şu sözleri söyledi: ''Ben tanıma fırsatı bulamadım. Fakat arkasında bıraktığı izler, bu güzel düşünceler, buradaki beraberlik, birliktelik nasıl bir insan olduğunu gösteriyor. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Anma töreni Emre Saltık'ın mezarına bırakılan kırmızı karanfillerle son buldu.