Gölcük Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması ve çevre farkındalığının artırılması amacıyla düzenlenen anlamlı bir etkinliğe destek verdi. İlçe tarım müdürlüğü tarafından Gölcük Belediyesi’nin katkılarıyla organize edilen "Balıkları Tanıyorum, Bilinçli Besleniyorum" etkinliği büyük ilgi gördü. Kavaklı Sahili’nde yapılan etkinlikte öğrencilere; Türkiye’de avcılığı yapılan balıklar, sağlıklı beslenme ve çevre duyarlılığı konularında faydalı bilgiler verildi. Etkinlikte Gölcük Belediyesi tarafından oluşturulan sıfır atık standıyla öğrencilere, çevre bilincini aşılandı. Etkinliğin açılışına Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ile katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çevreye ve sağlıklı beslenmeye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek, belediyemizin öncelikli hedeflerinden biridir" dedi.

Kaynak: İHA