Bahçelievler’de bir binada meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı doğal gaz patlamasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bahçelievler Şirinevler 7. Sokak üzerinde 6 katlı bir binada ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk edildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.