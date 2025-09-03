Edinilen bilgiye göre Yeniceköy Mahallesi Marmara Caddesi üzerindeki apartman dairesinde ailesiyle birlikte yaşayan Meryem T. (21) odasına çekildi. Bir süre sonra odaya giren anne, kızının hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Anne, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kızın öldüğü tespit edildi. Savcı incelemesinin ardından genç kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Tuncay Şentürk