Olay dün gece 00.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkol alan Şaban K.(51) iddiaya göre kaldırımdan geçen genç kızlara rahatsızlık verdi. Bu durumu olayı gören 3 şahıs, alkollü olan şahsı darp edip kolundan bıçakla yaraladılar. Yaralı adam yürüyerek yoluna devam ederken, 300 metre ilerideki Halit Tufan Sokakta yere yığıldı. Adamı kanlar içinde gören vatandaşlar 112’ye bildirdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından harekete polis ekipleri şahıs darbeden 3 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler Hakan B.(44), Ömer S.(24) ve Ramazan B.(18) yakalanarak gözaltına alındılar. Darbı kabul edip bıçaklama olayını kabul etmeyen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiler. 3 şüpheli de ev hapsi cezasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç