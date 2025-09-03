CHP'de İstanbul İl Başkanı görevden alındı, yerine mahkeme tarafından Gürsel Tekin getirildi. Tekin "Hukuken il başkanıyım, binaya da gideceğim" derken Özgür Özel bu sözlere sert tepki gösterdi. Ayrıca CHP, İstanbul İl Yönetimi'ne kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'den savunma istedi. Tekin'in 15 gün içinde savunma vermesi gerekiyor.

"Hukuken İl Başkanıyım, Binaya Da Gideceği"

Bugün açıklamalarda bulunan Tekin ise ihraç tebligatının kendisine ulaşmadığını belirterek "Beni tahrik etmek istiyorlar olmayacağım. Ben ve arkadaşlarım, biz kavgayı körüklemek değil kardeşliği dayanışmayı sağlamak için geliyoruz. Bina hepimize yeter büyük binadır. Elbette binaya gideceğiz sonuçta partimizin binası. Gidişimizin günü, zamanı önemli değil. Öyle uzaktan olmaz. Hukuken il başkanıyım." dedi.

Özel, Sert Çıktı: İl Başkanı Binasında Görev Yapar

İl binasına giden Özgür Özel ise kararı tanımadıklarını söyleyerek, "Biz Türkiye'nin en güçlü partisiyiz. Arkamdaki bina baba ocağı. Bir sahibi var tapusu ona kayıtlı. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. CHP İl Başkanı il binasında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim adaşım yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekinden Savunma İstendi

CHP, İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme tarafından kayyım atanan Gürsel Tekin'den savunma istedi. Tekin'in 15 gün içinde savunma vermesi gerekiyor. CHP lideri Özgür Özel, Tekin'in görevi kabul etmesi üzerine partiden ihraç edildiğini açıklamıştı.