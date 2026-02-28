Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı operasyonda, Bahçelievler'de uyuşturucu sattıkları tespit edilen kişiler ile bölgede konuşlanan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri arasında sıcak çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 Jandarma personeli yaralandı. Yürütülen çalışmada H.K.(17) ve O.I. isimli şüpheliler yakalandı.

Olay, saat 22:00 sıralarında Bahçelievler ilçesi Metin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı operasyonda, Bahçelievler'de 3 şüpheli kişinin uyuşturucu madde alışverişi yaptığı tespit edildi. Bölgede konuşlanan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerini gören 3 şüpheli, silahlarına davranarak ateş açtı. Çıkan sıcak çatışmada 2 Jandarma personeli yaralandı.

Kaçtıkları araca çok sayıda kurşun isabet etti

Çıkan sıcak çatışma sonrası, 3 şüpheli 34 PT 598 plakalı araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri aracı sıcak takibe aldı. Şüphelilerin kaçmaya çalıştığı araca çok sayıda kurşun isabet etti. Şüpheli 3 kişi Bağcılar, Kıbrıs Caddesi'nde kaçtıkları araçla kaza yaptı. Şüpheli H.K (17) ve O.I. Bağcılar İlçe Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalanırken, üçüncü şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yakalanan 2 şüpheli, hakkında 'Görevli Memura Mukavemet', '6136 sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.