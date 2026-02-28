İstanbul'un Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Beyoğlu Kasımpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı, çevrede bulunan bazı kişilerin ise kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.