Kocaeli'de 3 katlı binanın 3. katında çıkan yangın sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi 37. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, elektrik kablolarından patlama meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan 2 kişinin etkilendiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.