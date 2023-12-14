Bahçeşehir Koleji’nin öğrencileri, ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve şair Yılmaz Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğinde kurulan BKM Mutfak Atölye’de sanatla buluştu. “Sanat İçin Sıra Sende” sloganıyla yaşama geçirilen atölyede öğrenciler drama ve tiyatro eğitimi almaya başladı.

Bahçeşehir Koleji, öğrencilerin akademik başarılarına olumlu etki edecek sanatsal faaliyetleri destekleyen örnek bir iş birliğini hayata geçirdi. Türkiye’ye pek çok sanatçı kazandıran BKM Mutfak Atölye, 6 yaşından 16 yaşına kadar başvuruda bulunan Bahçeşehir Koleji öğrencilerine drama ve tiyatro eğitimi veriyor.

“Bahçeşehir Koleji & BKM Mutfak Atölye - Drama / Tiyatro Atölyesi” öncelikle pilot bölge seçilen İstanbul’da Çamlıca ve Etiler kampüslerinde hayata geçti. Dersler, Nilay Erdönmez koordinatörlüğünde, alanında tecrübeli oyuncu sanatçılar tarafından yürütülecek.

BKM Mutfak Atölye’nin uzman kadrosuyla gerçekleşecek çalışmalar 28 hafta sürecek. Çocukların sosyalleşmesine ve özgüven gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen drama atölye çalışmalarında öğrencilerin kendini toplum içinde rahatça ifade etmesine, düşünme ve ifadeyi geliştirmelerine yardımcı olacak çalışmalar gerçekleşecek. Dramayla başlayacak çalışmalar, tiyatro dersleriyle sürecek. Yıl sonunda ise öğrenciler bir gösteri sahneleyecek.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, akademik başarıya olumlu etki edecek sosyal aktivitelerle öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklediklerini söyledi. “Sanat İçin Sıra Sende” sloganlı bu çalışma ile geleceğin tiyatro oyuncularının da yetişeceğini belirten Dağ, “Sanat evrensel bir dil. Tiyatro sanatıyla erken yaşta tanışan çocuklar sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüyle de tanışmış olacaklar. Akademik başarı ve sanatsal aktivitelerle yetişen çocukların, gençlerin dünyamızı daha güzel hale getireceğine inanıyorum.” diye konuştu.

BKM Mutfak Atölye Eğitim Genel Koordinatörü Dilek Tezcan, tiyatronun insanı ve dünyayı tanımanın en eğlenceli yollardan biri birisi olduğunu vurguladı. Bahçeşehir Koleji ve BKM Mutfak Atölye iş birliğinin ülke genelinde örnek olması gerektiğini belirten Tezcan “5-6 yaştan itibaren başlayan çocuk atölyeleri, dünyada ve ülkemizde kabul görmüş pedagojik yaklaşımlar doğrultusunda hazırlanan bir müfredata ve uygulama pratiğine sahiptir. 13-16 yaş tiyatro atölyesi gençlere tiyatro sanatını tanıtmayı ve bu sanatın disiplinini öğretmeyi hedefliyor” dedi.