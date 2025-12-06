Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın yanı sıra Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Öte yandan 5 şüpheli yurt dışında, 3'ü aranıyor.

Türk futbolunda yürütülen bahis soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK’ın ortak yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı arttı. Dün sabah başlatılan operasyonda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 35 şüpheli yakalanmıştı. Bugün ise gözaltı sayısının 38’e çıktığı ifade edildi.

Banka hesaplarının incelenmesi sonucunda şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında bugün itibarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedildi.

Dün yapılan açıklamada 5 şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiği, diğer 6 şüphelinin de arandığı bilgisi verilirken, bugün ortaya çıkan habere göre şüphelilerden 3 kişi daha yakalandı ve gözaltına alındı.

Yurt Dışındakiler!

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın eşi Hayriye Arzu Çakar (yurt dışı),

Ümraniyespor-Giresunspor maçıyla ilgili Cüneyt Semirli (yurt dışı),

Ümit Kaya (yurt dışı)

Konyaspor futbolcusu Allasane Ndao (yurt dışı)

Adana Demirspor Başkanvekili Metin Korkmaz (yurt dışı)

Gözaltı Listesi Kabarık!

İşte gözaltı listesi:

Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)

Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)

Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivas Spor)

Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)

Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)

Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)

Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)

Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)

Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)

Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)

Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)

İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)

İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)

Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)

Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrükspor)

Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)

Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)

Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)

Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)

Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)

Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)

Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)

Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)

Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe Spor)

Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)

Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)

Yücel Gürol – Futbolcu (Adanademirspor)

Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)

Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)

Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı

Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili

Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi

Mert Hakan Yandaş– Futbolcu (Fenerbahçe)

Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi

Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem

Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar'ın eşi (Eski doktor)