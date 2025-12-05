Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika tarafından ortak düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup kura çekimi ABD'nin başkenti Washington'da yapıldı.

Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılması halinde rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli oldu.

A GRUBU

Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti)

B GRUBU

Kanada, İsviçre, Katar, (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek)

C GRUBU

Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D GRUBU

ABD, Avustralya, Paraguay, (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova)

E GRUBU

Hollanda, Japonya, Tunus, (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk)

F GRUBU

G GRUBU

Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda

H GRUBU

İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları

I GRUBU

Fransa, Senegal, Norveç, (Bolivya-Surinam / Irak)

J GRUBU

Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün

K GRUBU

Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo)

L GRUBU

İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana

Torbalar Şu Şekilde

11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda torbalar şöyle oluştu:

Birinci torba:

Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

İkinci Torba:

Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

Üçüncü torba:

Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

Dördüncü torba:

Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)