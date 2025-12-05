Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Karadeniz ekibi Samsunspor'u ağırladı.
Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray, Samsunspor'u uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti.
Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Leroy Sane, 29 ve 90+2. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.
Konuk ekibin golleri ise 56. dakikada Musaba ve 88. dakikada Emre Kılınç'tan geldi.
İlk 11'ler
Galatasaray: Uğurcan, Kazımcan, Abdülkerim, Lemina, Sanchez, Sara, Torreira, Barış Alper, İlkay, Sane, Osimhen.
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.
Maçtan Önemli Dakikalar
90+2’ Gol… Galatasaray 3-2 Samsunspor (Osimhen)
88' Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş savunmaya çarparak ağlarla buluştu. Skor 2-2.
88’ Gol… Galatasaray 2-2 Samsunspor (Emre)
85' Galatasaray'da Berkan Kutlu oyuna girdi, Gabriel Sara oyundan çıkan isim oldu.
56’ Gol… Galatasaray 2-1 Samsunspor (Musaba)
56' Samsunspor farkı 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın pasında Musaba kale ağzından topu ağlara yolladı.
İlk yarı sonucu: Galatasaray 2-0 Samsunspor
46' İkinci yarı başladı.
29’ Gol… Galatasaray 2-0 Samsunspor (Osimhen)
29' Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Leroy Sane sağ kanattan topu sürdü, Osimhen'e aradan bıraktı. Osimhen dar açıdan Okan'ı avlamayı başardı. Skor 2-0.
8’ Gol… Galatasaray 1-0 Samsunspor (Sane)
8' Galatasaray, Leroy Sane ile 1-0 öne geçti. Torreira'nın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sane topu yerden uzak köşeye yolladı. 1-0 oldu.
1' Maç başladı.