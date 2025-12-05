Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Karadeniz ekibi Samsunspor'u ağırladı.

Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray, Samsunspor'u uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Leroy Sane, 29 ve 90+2. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 56. dakikada Musaba ve 88. dakikada Emre Kılınç'tan geldi.

İlk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Kazımcan, Abdülkerim, Lemina, Sanchez, Sara, Torreira, Barış Alper, İlkay, Sane, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.

Maçtan Önemli Dakikalar

90+2’ Gol… Galatasaray 3-2 Samsunspor (Osimhen)

88' Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş savunmaya çarparak ağlarla buluştu. Skor 2-2.

88’ Gol… Galatasaray 2-2 Samsunspor (Emre)

85' Galatasaray'da Berkan Kutlu oyuna girdi, Gabriel Sara oyundan çıkan isim oldu.

56’ Gol… Galatasaray 2-1 Samsunspor (Musaba)

56' Samsunspor farkı 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın pasında Musaba kale ağzından topu ağlara yolladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 2-0 Samsunspor

46' İkinci yarı başladı.

29’ Gol… Galatasaray 2-0 Samsunspor (Osimhen)

29' Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Leroy Sane sağ kanattan topu sürdü, Osimhen'e aradan bıraktı. Osimhen dar açıdan Okan'ı avlamayı başardı. Skor 2-0.

8’ Gol… Galatasaray 1-0 Samsunspor (Sane)

8' Galatasaray, Leroy Sane ile 1-0 öne geçti. Torreira'nın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sane topu yerden uzak köşeye yolladı. 1-0 oldu.

1' Maç başladı.

