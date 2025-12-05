IBAN dolandırıcılığı vakalarında yeni bir dönem başlıyor. Kendilerini IBAN mağduru olarak nitelendiren on binlerce kişiye uzlaşma imkânı sunuluyor.

Nitelikli dolandırıcılık kapsamında başkaları tarafından IBAN’larının kullanıldığını belirten vatandaşlar, uzun süredir yasal düzenleme talep ediyordu.

Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 11. Yargı Paketi ile bu konuda önemli bir adım atılmış oldu.

Dosya Aliye Ceza Mahkemesine Gidecek, Uzlaşma Yolu Açılacak

Türk Ceza Kanunu’nun nitelikli dolandırıcılığı düzenleyen maddesindeki suçların yargılaması, ağır cezadan mahkemelerinden alınıp, asliye ceza mahkemelerine verilecek.

Böylece bu dosyalar uzlaşma kapsamına girecek.

Komisyona bilgi veren Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, bilişim sistemiyle dolandırıcılık kapsamında mevcut kamu davası sayısının 291 bin 379 olduğunu açıkladı.

Niyazi Acar, "Gerçekten sahayı yakan bir konu. Şu anda sistemi ciddi sıkıntıya sokuyor. Hesabını kullandıran hileyi biliyorsa yüzde 100 dolandırıcılıktan cezalandırıyor, hileyi bilmiyor da menfaat temin ediyorsa özel durumuna bakılıyor; dosya adaletini sağlamaya çalışıyor, hiçbir menfaat elde etmemişse beraate gidiyor.” diye konuştu.