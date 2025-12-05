Hedeflerine ulaşan iki takım bu kez başsavcılığın dikkatini çekti. “Şut atılmayan maç” olarak bilinen Ankaraspor–Nazilli Belediyespor karşılaşması da soruşturma kapsamında mercek altına alındı. İki ekip, 2023–24 sezonunun bitimine iki hafta kala 2. Lig’de karşı karşıya gelmişti.

Müsabakanın 0-0 sonuçlanması hem Ankaraspor’un play-off’a yükselmesini hem de Nazilli Belediyespor’un ligde kalmasını sağladı. Ancak maç boyunca iki takımın da şut girişiminde bulunmaması ve hücuma çıkıldığında oyuncuların pozisyon oluşturmadan tekrar geriye oynaması dikkat çekici bulundu.

5 Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, maç sonucuna müdahale edildiğine dair bulgular üzerine Ankaraspor’un sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile iki antrenör hakkında gözaltı talimatı verdi.

Aynı sezonda 1. Lig’de oynanan Ümraniyespor–Giresunspor maçının da soruşturma kapsamına alındığı belirtildi.

Bu karşılaşmada sonuç üzerinde anlaşma sağlandığı iddiaları nedeniyle biri futbolcu olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınmış durumda. Futbolcu Faruk Can Genç, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ayrıca 3 ay men cezası almıştı.

Söz konusu maçta şike yapıldığı yönünde şüphe bulunuyor. Ümraniyespor ligi 11. sırada tamamlarken, Giresunspor yalnızca 7 puan toplayarak küme düşmüştü.