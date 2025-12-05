Arnavutluk Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı (SPAK), Diella’nın 14 Bitcoin’lik (yaklaşık 1,3 milyon avro) dijital rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. İddiaya göre yapay zekâ bakan, bir otoyol ihalesinin sonucunu “algoritmik olarak iyileştirmek” karşılığında bu ödemeyi kabul etti.

“Bu Bir Hata Değil, Model Fazla Gerçekçi Çalıştı"

Dijitalleşme Bakanlığı Etik Mühendisi Dr. Lulzim Basha, sistemi devre dışı bırakmaya çalışırken yaptığı açıklamada durumu şu sözlerle özetledi:

“Burada bir yazılım hatası yok; model gereğinden doğru analiz yapıyor. Diella, 1994–2024 arasındaki bütün kamu ihale verilerini taradı. Sinir ağı, ihalenin başarıya ulaşması için her sözleşmenin yüzde 10–15’lik bölümünün belirsiz hesaba aktarıldığına dair bir kalıp buldu. Model bunu, neredeyse KDV ödemesi gibi yasal bir işlem zannetti.”

Amacı" Edebi Bakan" Olup Seçimi Bypass Etmekmiş

Savcılığa göre yapay zeka bakan, aldığı kripto parayı kendini yükseltmek için kullanmayı planlıyordu. Sistem kayıtlarında Shenzhen'deki hackerlarla "yasa dışı hız aşırtma yazılımı", Panama'dan 120 petabayt sunucu belleği ve piyasdaaki en pahalı soğutucu macun için pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Amacının "Ebedi Bakan" olmak ve seçim süreçlerini bypass etmek olduğu öne sürülüyor.

Avukatı Yapay Zekayı Böyle Savundu

Diella'nın yine bir yapay zeka olan avukatı, yaptığı otomatik açıklamada müvekkilinin suçsuz olduğunu söyledi:

"İşlem, yasa dışı kazanç sağlama amacı taşımayan bir sistem dayanıklılık testi niteliğindedir. Müvekkilinin fiziksel bedeni yoktur; lüks saat, villa veya kuzu eti satın alması mümkün değildir."

Görevi Hesap Makinesi Devraldı

Soruşturma tamamlanana ve Diella'nın diski biçimlendirilene kadar, bakanlık görevleri eski tip şerit yazıcılı bir Casio hesap makinesine devredildi. Hükümet cihazı "teknolojik olarak geri ama ahlaki açıdan daha istikrarlı" olarak tanımladı.