Bursa Uludağ Üniversitesi personel alımı yapacak. 62 kişilik boş kadroya sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Hangi Kontenjanlarda Personel Alımı Yapılacak?

Bursa Uludağ Üniversitesi rektörlüğünde görevlendirilmek üzere 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında 4/B olarak istihdam edilmek üzere Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu personel alımı yapılacak. Buna göre;

11 Hemşire,9 Hastabakıcı,16 Hastane Temizlik Personeli,4 Temizlik Görevlisi,6 Sağlık Teknikeri,6 Tekniker,10 Büro Personeli

Başvuru İçin Hangi Şartlar Aranacak?

Bursa Uludağ Üniversitesi personel alımı için genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu yönde ” Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak ” şartları aranacak.

KPSS Şartı Ne Olacak?

2024 yılında yapılan KPSS den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 65 veya 70 puan almış olmak şartı aranacak.

Yaş Şartı Nedir?

İlanın son başvuru günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (20.12.1990 ve sonrası doğumlu olmak)