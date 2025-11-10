Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

TFF Yönetim Kurulu’nun 10 Kasım 2025 tarihli kararıyla, TFF 2. Lig ve 3. Lig müsabaka fikstürlerinin iki hafta ertelenmesine karar verildi. TFF Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları ise mevcut takvim doğrultusunda oynanmaya devam edecek.

Ayrıca yalnızca tek bir kez bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi güç zararlara yol açmamak için, ilgili kurumlardan gelecek belgeler doğrultusunda elde edilecek yeni delil ve bilgilere göre yeniden değerlendirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir.